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22 марта 2024, новость

«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры

За первый день показа в кинотеатрах фильм собрал 44 млн рублей
Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отечественная лента за 21 марта заработала 44 млн рублей. Издание предполагает, что за первые выходные проката «Летучий корабль» соберет около 450−470 млн рублей.

Еще одна новинка, хоррор «Омен. Непорочная» со звездой «Эйфории» Сидни Суини в главной роли, занял пятую строчку чарта четверга с 3 млн рублей.

Американский боевик «Территория зла» в первый день проката собрал в РФ 1,2 млн рублей и оказался на девятой строчке.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

Ранее в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ картины «Летучий корабль», на красной дорожке которого блистали российские знаменитости.

Во время загрузки произошла ошибка.
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