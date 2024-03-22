<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356245&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Отечественная лента за 21 марта заработала 44 млн рублей. Издание предполагает, что за первые выходные проката «Летучий корабль» соберет около 450−470 млн рублей.

Еще одна новинка, хоррор «Омен. Непорочная» со звездой «Эйфории» Сидни Суини в главной роли, занял пятую строчку чарта четверга с 3 млн рублей.

Американский боевик «Территория зла» в первый день проката собрал в РФ 1,2 млн рублей и оказался на девятой строчке.

Ранее в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ картины «Летучий корабль», на красной дорожке которого блистали российские знаменитости.