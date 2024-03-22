Омен. Непорочная (2024)

Сесилия принимает приглашение на должность в монастыре, располагающемся в живописной итальянской деревне. Девушку тепло встречают, однако вскоре Сесилия начинает подозревать, что ее новый дом таит в себе темные и ужасающие тайны. Героиня узнает, что беременна, и церковь объявляет чудом этот случай непорочного зачатия. Однако кого на самом деле вынашивает Сесилия, никто точно не знает. Ведь вместо нового спасителя на свет может появиться тот, кто погрузит мир в вечную тьму.

«Омен. Непорочная» — фильм ужасов с Сидни Суини в главной роли.