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Омен. Непорочная

Омен. Непорочная (2024)

Immaculate

2024ужасы

Сюжет фильма «Омен. Непорочная»

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Сесилия принимает приглашение на должность в монастыре, располагающемся в живописной итальянской деревне. Девушку тепло встречают, однако вскоре Сесилия начинает подозревать, что ее новый дом таит в себе темные и ужасающие тайны. Героиня узнает, что беременна, и церковь объявляет чудом этот случай непорочного зачатия. Однако кого на самом деле вынашивает Сесилия, никто точно не знает. Ведь вместо нового спасителя на свет может появиться тот, кто погрузит мир в вечную тьму.

«Омен. Непорочная» — фильм ужасов с Сидни Суини в главной роли.

Режиссер

Майкл Мохан

В ролях

Сидни Суини, Симона Табаско, Альваро Морте, Бенедетта Поркароли, Дора Романо, Джорджо Коланджели

Страна

США, Италия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры

2

Кадры

Кадр из Омен. Непорочная
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Омен. Непорочная (Immaculate, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Омен. Непорочная. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Омен. Непорочная, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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