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22 марта 2024, новость

Кустурица посоветовал российскому кинематографу искать собственный путь

Сербский режиссер подчеркнул, что «не надо повторять зарубежное»
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица | Источник: PersonaStars

Российский кинематограф должен искать свой путь в искусстве, а не следовать маршрутам Голливуда. Такое мнение высказал сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью «Известиям» в четверг, 21 марта.

Он объяснил, что и Россия, и Сербия не добьются чего-либо значительного, если будут подражать западному кинематографу.

«Не надо повторять зарубежное. Надо видеть то, что у вас есть как драма», — объяснил специалист.

По его словам, в настоящее время стране нужны такие величайшие режиссеры, как Всеволод Пудовкин, Василий Шукшин и Андрей Кончаловский.

Ранее режиссер Эмир Кустурица посетил Всемирный фестиваль молодежи на площадке «Сириус» и признался в любви к Москве.

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