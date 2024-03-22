Кустурица посоветовал российскому кинематографу искать собственный путь

Эмир Кустурица | Источник: PersonaStars

Российский кинематограф должен искать свой путь в искусстве, а не следовать маршрутам Голливуда. Такое мнение высказал сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью «Известиям» в четверг, 21 марта.

Он объяснил, что и Россия, и Сербия не добьются чего-либо значительного, если будут подражать западному кинематографу.

«Не надо повторять зарубежное. Надо видеть то, что у вас есть как драма», — объяснил специалист.

По его словам, в настоящее время стране нужны такие величайшие режиссеры, как Всеволод Пудовкин, Василий Шукшин и Андрей Кончаловский.