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4 марта 2024, новость

Режиссер Эмир Кустурица признался в любви к Москве

Сербский кинодеятель посетил Всемирный фестиваль молодежи на площадке «Сириус»
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица | Источник: Legion-Media.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица, автор знаменитого фильма «Черная кошка, белый кот», посетивший Всемирный молодежный фестиваль (ВМФ 2024) на федеральной площадке «Сириус», признался в любви к России и Москве. Его слова приводит aif.ru.

«Я думаю, что Москва — это огромный, великий и лучший город в мире. Две с половиной тысячи лет назад в Греции появились мегаполисы. И Москва — это мегалополис с особенной душой! — рассказал Эмир Кустурица. — Огромный город, в котором, кажется, может родиться что-то особенное. Я очень хорошо чувствую себя в Москве».

Режиссер отметил, что, когда он приезжает в столицу России, часто не может понять, где находится — в американском городе или Берлине. Ему хотелось бы приезжать в Москву как можно чаще.

«Я думаю, что ВМФ — хорошая возможность заявить о себе. Атмосфера тут замечательная! Я вижу много интересных молодых людей, — поделился Эмир Кустурица. — Я вижу, что это замечательный интернациональный фестиваль».

Ранее Эмир Кустурица встретился с участниками Всемирного молодежного фестиваля. В беседе с поклонниками он заметил, что для создания проектов русской культуре не стоит ориентироваться на Голливуд. Следующий фильм режиссера будет снят по произведениям русских писателей. Это будет комбинация «Идиота» и «Преступления и наказания». Также он работает над фильмом «Лавр» по книге Евгения Водолазкина.

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