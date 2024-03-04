Режиссер Эмир Кустурица признался в любви к Москве

Эмир Кустурица | Источник: Legion-Media.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица, автор знаменитого фильма «Черная кошка, белый кот», посетивший Всемирный молодежный фестиваль (ВМФ 2024) на федеральной площадке «Сириус», признался в любви к России и Москве. Его слова приводит aif.ru.

«Я думаю, что Москва — это огромный, великий и лучший город в мире. Две с половиной тысячи лет назад в Греции появились мегаполисы. И Москва — это мегалополис с особенной душой! — рассказал Эмир Кустурица. — Огромный город, в котором, кажется, может родиться что-то особенное. Я очень хорошо чувствую себя в Москве».

Режиссер отметил, что, когда он приезжает в столицу России, часто не может понять, где находится — в американском городе или Берлине. Ему хотелось бы приезжать в Москву как можно чаще.

«Я думаю, что ВМФ — хорошая возможность заявить о себе. Атмосфера тут замечательная! Я вижу много интересных молодых людей, — поделился Эмир Кустурица. — Я вижу, что это замечательный интернациональный фестиваль».