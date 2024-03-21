42-летняя Джессика Альба в сияющем платье с вырезом снялась для обложки

Актриса Джессика Альба стала лицом нового выпуска журнала Elle India. Фотографии опубликованы в соцсетях.
42-летняя Джессика Альба предстала на обложке журнала в элегантном образе. Актриса надела золотое облегающее платье-макси с открытой спиной Manish Malhotra, которое было расшито бисером. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости.
Образ дополнили массивные серьги с бриллиантами. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и нежно-розовыми губами, а стилисты — объемную укладку. Автором съемки выступила фотограф Вероника Самс.
Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка».
В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов.
В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер.
А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.
Ранее Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии американского журнала Elle.