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21 марта 2024, новость

42-летняя Джессика Альба в сияющем платье с вырезом снялась для обложки

Голливудская актриса появилась на обложке журнала Elle India

Актриса Джессика Альба стала лицом нового выпуска журнала Elle India. Фотографии опубликованы в соцсетях.

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42-летняя Джессика Альба предстала на обложке журнала в элегантном образе. Актриса надела золотое облегающее платье-макси с открытой спиной Manish Malhotra, которое было расшито бисером. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости.

Образ дополнили массивные серьги с бриллиантами. Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и нежно-розовыми губами, а стилисты — объемную укладку. Автором съемки выступила фотограф Вероника Самс.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках фильма «Фантастическая четверка».

В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал «OK!» заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов.

В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер.

А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.

Ранее Николь Кидман приняла участие в дерзкой фотосессии американского журнала Elle.

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