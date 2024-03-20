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20 марта 2024, новость

Киносказка «Бесконечная история» получит серию ремейков

Одноименную книгу немецкого писателя Михаэля Энде во второй раз экранизируют
Кадр из фильма «Бесконечная история» (1984)
Кадр из фильма «Бесконечная история» (1984)

Фильм «Бесконечная история» 1984 года получит серию ремейков. Как сообщает Variety, книгу немецкого писателя Михаэля Энде снова экранизируют.

Договор с обладателем авторских прав на произведение заключила студия See-Saw Films («Власть пса»). Экранизацией займутся продюсеры Иэн Каннинг и Эмиль Шерман.

По данным Variety, наследники Энде рассматривали предложения об экранизациях от разных студий и стриминговых сервисов в течение последних нескольких лет.

Всего планируется выпустить несколько фильмов, рассчитанных на показ в кинопрокате.

Книга «Бесконечная история» вышла в 1979 году в Германии и была переведена на 45 языков мира. В центре сюжета — мальчик Бастиан с богатой фантазией, который, спасаясь от хулиганов, находит магическую книгу и после этого должен спасти загадочную страну Фантастику, где живут драконы, гиганты и прочие мифические существа.

«Это история вневременная и своевременная, ее можно пересказать заново. Книга необычная тем, что к ней можно возвращаться в разном возрасте и находить новые смыслы. Мы верим, что каждое поколение заслуживает собственного путешествия в Фантастику», — уверен Каннинг.

Ранее стало известно, что советская киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит ремейк.

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