Сергей Безруков | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Сергей Безруков высказался об «отмене» русской культуры на Западе во время сбора в Кремле доверенных лиц президента Владимира Путина. Слова артиста приводит Рен-ТВ.

Безруков заявил, что Россия вынуждена силой бороться за сохранение своего наследия. «Уважают только силу. К сожалению, к великому, по-иному не понимают. Не могут понять. Жалко. Жалко, потому что хочется дарить любовь», — отметил он.

Артист добавил, что в России никогда не пытались запретить культуру других стран. По его словам, даже во время Великой Отечественной войны в СССР не «отменяли» музыку Моцарта, Баха и Бетховена.

Запад при этом активно пытался «убрать идентичность» россиян в 1990-е годы, заявил Безруков. «Стояла очередь в Мавзолей в советские времена, когда принимали в пионеры здесь, на Красной площади, а потом ровно в такой же очереди мы отстояли в лихие 90-е, когда только-только открылся “Макдоналдс” на Пушкинской. Ощущение унижения», — заключил он.