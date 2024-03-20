«Творит, что хочет»: учитель Кологривого прокомментировал поведение актера

Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Педагог актера Никиты Кологривого, преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев в беседе с «Газетой.Ru» назвал звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» большим ребенком, который делает то, что ему когда-то запрещали. Так он прокомментировал новости о задержании Кологривого после пьяного дебоша в Новосибирске — он приставал к официантке и устроил драку.

«С Никитой мы не виделись несколько лет. То есть я не могу за него как-то отвечать и говорить, какой он сейчас. Я могу только сказать про того Никиту, которого я знал как своего студента. Если он что-то сделал, вероятно, его кто-то на это спровоцировал. Я его очень люблю и уважаю. Я единственный преподаватель в Новосибирском театральном институте, который вытянул его в ГИТИС, после чего он стал сниматься в сериалах. Потому что все его учебные показы были забракованы преподавателями его курса. Его вытесняли, и он приходил ко мне. Я был ему как папа на тот момент, только недолго», — рассказал Зуев.

«Если он действительно кого-то обидел, — все может быть, — отмечает преподаватель. — Если это справедливая мера наказания, что его привели в полицейский участок — ну что ж, я соглашусь. Но, в принципе, Никита — это большой ребенок. Он творит, что хочет. Он дошел до той точки, в которой он может делать то, что ему запрещали когда-то»

20 марта стало известно, что актер Никита Кологривый прибыл на допрос в отдел полиции в Новосибирске. По данным издания «Абзац», на звезду сериала «Слово пацана» подали заявление сотрудники местного заведения, где артист в ночь на 19 марта «очень сильно хулиганил», был пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам.

«Кологривый подошел к хостес и лег к ней на колени, на вопрос, зачем он это сделал, Кологривый схватил ее за шею и начал насильственно склонять к поцелую, после чего получил отказ и сопротивление. В ответ на это Кологривый укусил хостес за ногу (после укуса осталась большая гематома)», — говорится в заявлении.

Также из документа следует, что актер подошел к управляющей заведения и стал угрожать «расправиться» со всем персоналом. Заявление проходит по статье о хулиганстве.

Новосибирская полиция начала проверку в отношении Никиты Кологривого.