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20 марта 2024, новость

Хабенский высказался о важности профильного образования для актеров

Народный артист отметил, что для полного раскрытия потенциала часто не хватает знаний
Константин Хабенский
Константин Хабенский

Художественный руководитель МХТ им. Чехова, народный артист России Константин Хабенский объяснил важность актерского образования, сообщает Пятый канал.

По его словам, актерское образование помогает найти общий язык среди коллег и дает артисту четкое понимание профессии. Человек может обладать необходимым талантом и навыками, но для полного раскрытия творческого потенциала часто не хватает знаний.

«Важно обучение профессии для того, чтобы, выйдя либо на съемочную площадку, либо на пространство театральное, получалось быстро найти общий язык. Это театральная школа, инструментарий, это важно. Быстрее находится общий язык», — заявил он.

Известно, что сам Хабенский окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ).

Ранее Константин Хабенский оценил новый фильм «Мастер и Маргарита». Актер заявил, что телевизионная версия фильма будет убедительнее.

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