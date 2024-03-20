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20 марта 2024, новость

Деми Мур поделилась редким фото Брюса Уиллиса с внучкой

Актриса поздравила бывшего мужа с днем рождения в соцсети

Голливудская актриса Деми Мур опубликовала в соцсети редкую фотографию бывшего мужа, актера Брюса Уиллиса, у которого развилась лобно-височная деменция.

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Деми Мур публично поздравила тяжелобольного Брюса Уиллиса с днем рождения. 19 марта ему исполнилось 69 лет. По такому случаю актриса показала поклонникам редкие кадры с экс-супругом. На одном из снимков звезда «Крепкого орешка» позирует вместе с внучкой Луэттой, которую родила его дочь Румер.

«С днем рождения, Брюс Уиллис! Мы любим тебя и очень тебе благодарны», — подписала пост Деми Мур.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.

У голливудского актера есть трое детей от Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

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