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19 марта 2024, новость

Василий Ливанов раскритиковал режиссера советского «Шерлока Холмса»

Актер назвал Игоря Масленникова некомпетентным
Василий Ливанов
Василий Ливанов | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», раскритиковал режиссера картины Игоря Масленникова. Его слова приводит aif.ru.

По словам Ливанова, Масленников недостаточно знал о жанре, который экранизировал. «Он взялся снимать всемирно известный детектив Конан Дойла, всемирно известных героев, но в толковании этого жанра был слаб. Слава богу, был замечательный оператор Юрий Векслер и мой потрясающий партнер Виталий Соломин, который играл доктора Ватсона, мой друг близкий. Так что это объединяло нас и выравнивало ситуацию», — пояснил актер.

Артист также назвал режиссера приспособленцем без таланта и режиссерских навыков. По мнению Ливанова, Масленников смог построить карьеру кинематографиста за счет «выслуживания» перед вышестоящими лицами. «За Масленниковым была номенклатура, вот была его сила. У него были связи. Он учился вместе с Ильей Авербахом, прекрасным режиссером. Но Илюша не стал парторгом, не завел себе на Ленфильме кабинет», — заключил актер.

Ранее Василий Ливанов вспомнил, что его не хотели утверждать на роль Шерлока Холмса.

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