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5 марта 2024, новость

Ливанов заявил, что его не хотели утверждать на роль Шерлока Холмса

Актер вспомнил, как оператор «Шерлока Холмса» выставил ультиматум режиссеру фильма
Василий Ливанов
Василий Ливанов | Источник: PersonaStars

Актер Василий Ливанов заявил в беседе с aif.ru, что режиссер Игорь Масленников не хотел утверждать его на главную роль в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство».

Ливанов заявил, что Масленников взял его на роль детектива Шерлока Холмса только после ультиматумов оператора «Ленфильма» Юрия Векслера.

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и все», — отметил артист.

По словам Ливанова, Масленников планировал взять на роль Холмса Александра Кайдановского или Сергея Юрского. Артист назвал «враньем» слова режиссера о том, что первоначально рассматривал только Ливанова.

«Это потом Масленников писал, что всегда хотел, чтобы я играл. А вначале он был совсем не таким, поверьте!» — рассказал актер.

В феврале Василий Ливанов признался, что не знает размера своей пенсии, однако отметил, что ему «хватает» на жизнь. Артист объяснил, что его не интересует размер пенсии, так как он до сих пор работает.

Ранее Василий Ливанов назвал бредом сумасшедшего поведение Чулпан Хаматовой.

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