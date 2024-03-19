Наталья Рудова «побрилась налысо» ради новой фотосессии

Наталья Рудова показала фото с новой фотосессии, на которой она запечатлена лысой. Кроме того, на одном из кадров 40-летняя актриса предстала полуобнаженной — грудь она прикрыла руками.

Рудова намекнула, что на такую смелую фотосессию ее вдохновил Остин Батлер, который снялся во второй части фильма «Дюна».

Звезда сериала «Татьянин день» на днях оценила фильм «Дюна: Часть вторая» в кинотеатре и поделилась впечатлениями от просмотра. «Если у вас есть возможность прикоснуться к прекрасному, рекомендую вторую часть. Хочется плакать», — призналась актриса.