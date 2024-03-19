Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 марта 2024, новость

Наталья Рудова «побрилась налысо» ради новой фотосессии

Актриса примерила образ Остина Батлера из «Дюны 2»

Наталья Рудова показала фото с новой фотосессии, на которой она запечатлена лысой. Кроме того, на одном из кадров 40-летняя актриса предстала полуобнаженной — грудь она прикрыла руками.

Рудова намекнула, что на такую смелую фотосессию ее вдохновил Остин Батлер, который снялся во второй части фильма «Дюна».

Звезда сериала «Татьянин день» на днях оценила фильм «Дюна: Часть вторая» в кинотеатре и поделилась впечатлениями от просмотра. «Если у вас есть возможность прикоснуться к прекрасному, рекомендую вторую часть. Хочется плакать», — призналась актриса.

Она добавила, что это были прекрасные три часа ее жизни. Кроме того, Рудова рассказала, что осталась в восторге от исполнителя главной роли Тимоти Шаламе.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дюна
Наталья Рудова
Наталья Рудова
Дюна: Часть вторая
Что нужно знать перед просмотром «Дюны 2»: интересные факты о фильме
Остин Батлер
Austin Butler
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Татьянин день
Зендая
Зендая появилась на премьере в костюме робота
Эвелина Бледанс
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Кадр из фильма «Свингеры»
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Золото Умальты»
Золото Умальты
Трейлер №2
Кадр из сериала «Обоюдное согласие. Новый сезон» (2 сезон)
Обоюдное согласие
Трейлер
Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Дыши»
Дыши
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356446
Надо снимать фильмы о любви
Тизер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Трейлер (англ.)
Тень Чикатило
Тень Чикатило
Тизер
Кадр из сериала «Все ОК»
Все ОК
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь