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19 марта 2024, статья

Ургант, Киркоров, Алентова простились с Александром Ширвиндтом

Близкие, друзья и коллеги проводили народного артиста в последний путь

18 марта в Театре сатиры состоялось прощание с Александром Ширвиндтом, артиста не стало накануне, 15 марта. Проститься с ним пришли сотни поклонников, а также родные — сын Михаил Ширвиндт и супруга Наталья Белоусова, и многие коллеги.

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Так, Филипп Киркоров назвал уход актера невосполнимой утратой. Певец признался, что видел Александра Анатольевича в последний раз в сентябре прошлого года. Тогда он посетил один из спектаклей с его участием.

«Почему-то мне казалось, что все будет хорошо. Он был в настроении, я поздравил его», — рассказал исполнитель об этой встрече. Киркоров добавил, что знал о болезни артиста и хотел позвонить ему, чтобы поддержать, но не успел этого сделать. Однако он верил, что тот справится с недугом.

Вера Алентова пришла проститься с коллегой вместе с дочерью Юлией Меньшовой. Алентова отметила, что Ширвиндт, с которым она играла в спектакле «Чествование», был очень талантливым человеком.

«Я играла его жену, с которой он развелся много лет назад. Спектакль был трогательный, мы проехали с ним много городов и перестали играть только потому, что у нас не было крыши над головой. А меня в его семье так с тех пор и стали звать “второй женой Ширвиндта”», — призналась Вера Валентиновна.

А вот Геннадий Хазанов вспомнил забавный случай, который произошел с Александром Анатольевичем. Он, оказывается, очень любил праздновать День смеха.

«Однажды он объявил на 1 апреля лотерею. Победителю из зала, номер которого достали из барабана, вынесли огромный куль, а тогда даже оберточная бумага была дефицитом. И вот победитель открыл этот куль, а там было его пальто», — рассказал Геннадий Викторович.

Актер добавил, что не будет удалять из телефонной книжки номер своего приятеля.

На церемонию прощания прибыл и Иван Ургант вместе с женой Натальей Кикнадзе. Телеведущий признался, что актер был для него «живым памятником», с которым ему посчастливилось работать и общаться.

«Спасибо за все: что вы были с нами, что будете с нами. В моем сердце всегда известно, что я буду сравнивать с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю», — отметил Ургант.

Владимир Машков, в свою очередь, рассказал о напутствии, которое ему когда-то дал старший коллега. «Он мне сказал: “Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних”. Мы будем хранить его всегда и любить. Спасибо, Александр Анатольевич, за нашу легкую жизнь», — вспомнил Машков.

Также с Александром Ширвиндтом простились Леонид Ярмольник, Екатерина Стриженова с мужем, Алена Яковлева, Максим Аверин, Юрий Назаров, Михаил Швыдкой, Ирина Лачина, Валерий Сюткин, Леонид Каневский, Никас Сафронов, Константин Эрнст, Олег Меньшиков, Александр Олешко. Сообщается, что гроб выносили из театра под оглушительные аплодисменты присутствующих и крики «браво».

От Павлика до графа Альмавивы: лучшие роли Александра Ширвиндта

Напомним, самые полюбившиеся зрителям роли Александр Ширвиндт исполнил в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «12 стульев», «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки», «Миллион в брачной корзине». В 2000 году Александр Анатольевич стал руководить Театром сатиры и ушел с этого поста в 2021-м.

Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. После кремации он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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