Ургант, Киркоров, Алентова простились с Александром Ширвиндтом

18 марта в Театре сатиры состоялось прощание с Александром Ширвиндтом, артиста не стало накануне, 15 марта. Проститься с ним пришли сотни поклонников, а также родные — сын Михаил Ширвиндт и супруга Наталья Белоусова, и многие коллеги.

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Так, Филипп Киркоров назвал уход актера невосполнимой утратой. Певец признался, что видел Александра Анатольевича в последний раз в сентябре прошлого года. Тогда он посетил один из спектаклей с его участием.

«Почему-то мне казалось, что все будет хорошо. Он был в настроении, я поздравил его», — рассказал исполнитель об этой встрече. Киркоров добавил, что знал о болезни артиста и хотел позвонить ему, чтобы поддержать, но не успел этого сделать. Однако он верил, что тот справится с недугом.

Вера Алентова пришла проститься с коллегой вместе с дочерью Юлией Меньшовой. Алентова отметила, что Ширвиндт, с которым она играла в спектакле «Чествование», был очень талантливым человеком.

«Я играла его жену, с которой он развелся много лет назад. Спектакль был трогательный, мы проехали с ним много городов и перестали играть только потому, что у нас не было крыши над головой. А меня в его семье так с тех пор и стали звать “второй женой Ширвиндта”», — призналась Вера Валентиновна.

А вот Геннадий Хазанов вспомнил забавный случай, который произошел с Александром Анатольевичем. Он, оказывается, очень любил праздновать День смеха.

«Однажды он объявил на 1 апреля лотерею. Победителю из зала, номер которого достали из барабана, вынесли огромный куль, а тогда даже оберточная бумага была дефицитом. И вот победитель открыл этот куль, а там было его пальто», — рассказал Геннадий Викторович.

Актер добавил, что не будет удалять из телефонной книжки номер своего приятеля.

На церемонию прощания прибыл и Иван Ургант вместе с женой Натальей Кикнадзе. Телеведущий признался, что актер был для него «живым памятником», с которым ему посчастливилось работать и общаться.

«Спасибо за все: что вы были с нами, что будете с нами. В моем сердце всегда известно, что я буду сравнивать с тем, как бы сказал Ширвиндт, как бы он отреагировал, как бы он пошутил. Спасибо вам большое, я вас очень сильно люблю», — отметил Ургант.

Владимир Машков, в свою очередь, рассказал о напутствии, которое ему когда-то дал старший коллега. «Он мне сказал: “Вова, помни, что наша главная задача — всеми силами закреплять великое вчерашних в сознании нынешних”. Мы будем хранить его всегда и любить. Спасибо, Александр Анатольевич, за нашу легкую жизнь», — вспомнил Машков.