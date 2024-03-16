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16 марта 2024, статьяИстории про звезд

От Павлика до графа Альмавивы: лучшие роли Александра Ширвиндта

Он сыграл более чем в сорока фильмах и в десятках спектаклей. И даже когда роли были второстепенные, они запоминались зрителям благодаря его голосу, взгляду и улыбке
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт | Источник: Агентство городских новостей «Москва»

15 марта на 90-м году жизни скончался президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. Его главные роли в кино и театре — в нашей подборке.

«Еще раз про любовь» (1968)

В мелодраме, снятой Георгием Натансоном по сценарию Эдварда Радзинского, молодой Александр Ширвиндт сыграл бывшего возлюбленного главной героини. Он физик-неудачник, у которого почему-то так и не сложилось с научной работой — несмотря на победы на школьных олимпиадах, отличное образование и «первоклассное распределение».

И хотя его роль в фильме — второстепенная, один из самых драматических моментов в картине — монолог о его жизни, который он произносит перед героем. «Автобус-люкс двигался… Но ведь точно двигался по нашему расписанию! Может быть, правда, не в ту сторону?…»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

В главной новогодней комедии нашей страны Александр Ширвиндт сыграл Павлика — того самого, который должен был лететь в Ленинград, но вместо которого улетел Женя Лукашин. Это ему мама Жени в самом начале фильма говорит: «Иди в баню!»

Александр Ширвиндт в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Александр Ширвиндт в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

А еще именно голос Ширвиндта звучит за кадром — в размышлениях о типовой жилищной застройке. В продолжении «Иронии судьбы», вышедшем в 2007 году, актер снова исполнил роль Павла — «дяди Паши».

«Небесные ласточки» (1976)

В этом фильме артист исполнил роль майора Альфреда Шато-Жибюса. Его должен был играть Владимир Высоцкий, но не смог из-за плотного графика. В ленте также участвовали Андрей Миронов и Людмила Гурченко. Позже артист снимался с ней в фильме «Вокзал для двоих», где исполнил роль пианиста в ресторане.

7.3
Небесные ласточки
1976/СССРдрамакомедиямюзикл
Моя оценка

«Трое в лодке, не считая собаки» (1979)

В ленте по знаменитой повести Джерома К. Джерома актер исполнил роль сэра Уильяма Самуэля Харриса, друга главного героя. В этом фильме Александр Ширвиндт не только играет, но и исполняет песни.

Две другие главные роли в ленте сыграли Андрей Миронов и Михаил Державин, с которыми актер дружил. «Сейчас такое время бесконечных поисков рекордов, жажда проникнуть в Книгу рекордов Гиннесса. <…> Я думаю, что 72 года безоблачной, чистой, творческой дружбы, сотрудничества, помощи и любви достойны какой-то записи», — сказал он после смерти Михаила Державина в 2018 году.

7.3
Трое в лодке, не считая собаки
1979/СССРкомедиямюзикл
Моя оценка

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1970)

Граф Альмавива — первая роль Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры, в котором он впоследствии поставит больше 20 спектаклей как режиссер, станет его худруком, а позже — президентом. Постановка по пьесе Бомарше была легендой театра и шла до самой смерти Андрея Миронова, исполнявшего в ней роль Фигаро. В 1987 году он потерял сознание прямо на сцене — и так и не пришел в себя. 

Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт | Источник: Legion-Media.ru

«Маленькие комедии большого дома» (1973)

Пьесу, по которой поставлен спектакль, написали Аркадий Арканов и Григорий Горин. На сцене мы видим несколько сюжетов из жизни большого московского дома начала 70-х. Александр Ширвиндт исполняет здесь роль отца подростка в части «Звуковое письмо». Звучит его монолог, записанный на граммофонную пластинку.

«Где мы?» (2018)

Последняя театральная роль артиста — пожилой клоун Петр Зарайский в спектакле-фантасмагории Родиона Овчинникова «Где мы...» Его премьера состоялась в феврале 2018 года в Театре сатиры. Александру Ширвиндту было 83 года. В 2022 году спектакль вернули на сцену после двухлетнего перерыва.

Действие разворачивается в сумасшедшем доме, где оказались герои истории. В спектакле, помимо Ширвиндта, были заняты Федор Добронравов, Александр Олешко, Юрий Нифонтов и другие артисты.

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