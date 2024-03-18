«Я рада за них»: Зудина рассказала о возлюбленном 17-летней дочери

Марина Зудина

Марина Зудина в программе «Мой герой» откровенно рассказала ведущей Татьяне Устиновой о возлюбленном своей 17-летней дочери Марии Табаковой.

Актриса призналась, что ее дочь по-настоящему влюблена: «Они счастливы, и я рада за них. Маша ощущает себя более защищенной. Какие-то качества она нашла в возлюбленном, которые видела в отце».

Мария Табакова родилась в браке Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова. В 1995 году Зудина вышла замуж за своего преподавателя, который был старше нее на 30 лет.

Также в этом браке у артистов родился сын Павел. Молодой человек пошел по стопам родителей и связал свою жизнь с кино — на счету актера уже более 40 ролей в фильмах и сериалах.

Мария же, напротив, призналась, что не планирует строить актерскую карьеру.