Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 марта 2024, новость

«Я рада за них»: Зудина рассказала о возлюбленном 17-летней дочери

Актриса призналась, что рядом с этим молодым человеком ее дочь чувствует себя защищенной
Марина Зудина
Марина Зудина

Марина Зудина в программе «Мой герой» откровенно рассказала ведущей Татьяне Устиновой о возлюбленном своей 17-летней дочери Марии Табаковой.

Актриса призналась, что ее дочь по-настоящему влюблена: «Они счастливы, и я рада за них. Маша ощущает себя более защищенной. Какие-то качества она нашла в возлюбленном, которые видела в отце».

Мария Табакова родилась в браке Марины Зудиной и режиссера Олега Табакова. В 1995 году Зудина вышла замуж за своего преподавателя, который был старше нее на 30 лет.

Также в этом браке у артистов родился сын Павел. Молодой человек пошел по стопам родителей и связал свою жизнь с кино — на счету актера уже более 40 ролей в фильмах и сериалах.

Мария же, напротив, призналась, что не планирует строить актерскую карьеру.

Напомним, Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года — у 82-летнего режиссера случился сердечный приступ.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Дыши»
Дыши
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356446
Надо снимать фильмы о любви
Тизер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Трейлер (англ.)
Тень Чикатило
Тень Чикатило
Тизер
Кадр из сериала «Все ОК»
Все ОК
Трейлер
Дикая кошка
Дикая кошка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Падение империи»
Падение империи
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь