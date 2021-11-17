15-летняя дочь Табакова рассказала, готова ли стать актрисой

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Мария Табакова, младшая дочь известного режиссера и актера Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной, рассказала в интервью изданию «Комсомольская правда» о том, чем хочет заниматься.

«Главное для меня сейчас — закончить школу и поступить в университет: я выбираю между дизайном и менеджментом в фэшн-сфере», — призналась она.

Оказалось, что задумок продолжать семейное дело у девушки нет. Более того, на это есть веская причина.

Конечно, я бы хотела себя попробовать в роли актрисы, и если кто-то предложит, соглашусь без раздумий. Но учиться этому… У меня есть страх не оправдать ожиданий. Все-таки я ношу фамилию своего знаменитого папы. Мария Табакова

Дети звезд часто сталкиваются с завышенными ожиданиями и даже хейтом относительно своей фамилии. Например, ранее об этом рассказала Анна Пересильд, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя. А Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-мл., дебютировавшая в кино в этом году, отмечала, что звездным детям приходится гораздо сложнее именно из-за фамилии.