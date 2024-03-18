Мира Сорвино рассказала, как Харви Вайнштейн испортил ее карьеру

Мира Сорвино | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Мира Сорвино, в 1996 году получившая «Оскар» за роль в фильме «Великая Афродита», рассказала, как скандальный продюсер Харви Вайнштейн испортил ее карьеру. 56-летнюю актрису цитирует People.

«Какое-то время у меня было множество чудесных предложений, а потом карьеру заморозил Харви Вайнштейн. После 1998 года я перестала сниматься в фильмах больших студий», — призналась она.

В 1998 году, объяснила Сорвино со слезами на глазах, она в третий раз отказала Вайнштейну в близости.

«Я перестала быть жизнеспособной актрисой. Все еще снималась в инди-фильмах, в телепроектах, но было так трудно», — вспоминает она.

По словам Сорвино, она не сразу поняла, почему перестала получать большие роли.

«Потом я вышла замуж, стала матерью, стала послом доброй воли ООН по проблемам торговли людьми, что стало большой частью моей жизни», — рассказала актриса, в чем находит смысл жизни сейчас.