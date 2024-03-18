Энн Хэтэуэй расплакалась на премьере фильма

Энн Хэтэуэй презентовала романтическую комедию «Мысль о тебе» в театре Paramount в Техасе. После премьеры 41-летняя актриса пообщалась с поклонниками и высказала свое мнение о любви, которую люди встречают уже в зрелом возрасте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356400&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обычно мы говорим об историях любви, которые происходят в самом начале жизни. Не знаю, как вы, но я чувствую, что просто расцветаю», — отметила Хэтэуэй.

Говоря это и слыша обратную реакцию поклонников, актриса не смогла сдержать слезы. Кто-то из фанатов признался ей в любви, а она, в свою очередь, ответила взаимностью.

В основу фильма «Мысль о тебе» лег одноименный роман актрисы Робинн Ли. В центре сюжета — 40-летняя Софи (Энн Хэтэуэй). Она развелась с мужем Дэном (Рид Скотт), который оставил ее ради более молодой девушки.

Однажды Софи отправляется в поездку с дочерью на фестиваль «Коачелла». Там она встречает 24-летнего Хейса Кэмпбелла (Николас Голицын), солиста популярной группы August Moon, в которого влюбляется.