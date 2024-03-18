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18 марта 2024, новость

Энн Хэтэуэй расплакалась на премьере фильма

Голливудская актриса не сдержалась, когда говорила о любви

Энн Хэтэуэй презентовала романтическую комедию «Мысль о тебе» в театре Paramount в Техасе. После премьеры 41-летняя актриса пообщалась с поклонниками и высказала свое мнение о любви, которую люди встречают уже в зрелом возрасте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Обычно мы говорим об историях любви, которые происходят в самом начале жизни. Не знаю, как вы, но я чувствую, что просто расцветаю», — отметила Хэтэуэй.

Говоря это и слыша обратную реакцию поклонников, актриса не смогла сдержать слезы. Кто-то из фанатов признался ей в любви, а она, в свою очередь, ответила взаимностью.

В основу фильма «Мысль о тебе» лег одноименный роман актрисы Робинн Ли. В центре сюжета — 40-летняя Софи (Энн Хэтэуэй). Она развелась с мужем Дэном (Рид Скотт), который оставил ее ради более молодой девушки.

Однажды Софи отправляется в поездку с дочерью на фестиваль «Коачелла». Там она встречает 24-летнего Хейса Кэмпбелла (Николас Голицын), солиста популярной группы August Moon, в которого влюбляется. 

В широкий прокат фильм «Мысль о тебе» выйдет 2 мая. Премьера состоится на платформе Amazon Prime Video.

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