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Мысль о тебе

Мысль о тебе (2024)

The Idea of You

20241 ч. 55 мин.драмамелодрамакомедия

Сюжет фильма «Мысль о тебе»

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40-летняя Солен вынуждена отправиться со своей дочерью на музыкальный фестиваль «Коачелла» вместо своего бывшего мужа, внезапно соскочившего накануне поездки. Неожиданно для самой себя женщина заводит роман с 24-летним Хейсом Кэмпбеллом — гитаристом самого популярного бойзбэнда планеты August Moon. Но образ жизни Кэмпбелла неизбежно мешает их страстным отношениям, и вскоре Солен понимает, что связь с рок-звездой может обернуться не тем, чего она ожидала.

«Мысль о тебе» (2024) — романтическая комедия с Энн Хэтэуэй, основанная на одноименной книге Робинн Ли. В главной мужской роли снялся британский актер Николас Голицын. 

Режиссер

Майкл Шоуолтер

В ролях

Энн Хэтэуэй, Перри Мэттфелд, Николас Голицын, Рейд Скотт, Энни Мумоло, Чендлер Ловелль, Хеди Нассер, Грэйс Жюно, Брент Бэйли

Страна

США

Премьера

15 марта (Мир)
2 мая (Онлайн-премьера)
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Трейлер

Кадры

8
Кадр из Мысль о тебе
Кадр из Мысль о тебе
Кадр из Мысль о тебе
Кадр из Мысль о тебе
Кадр из Мысль о тебе
8
фотографий
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