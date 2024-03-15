40-летняя Солен вынуждена отправиться со своей дочерью на музыкальный фестиваль «Коачелла» вместо своего бывшего мужа, внезапно соскочившего накануне поездки. Неожиданно для самой себя женщина заводит роман с 24-летним Хейсом Кэмпбеллом — гитаристом самого популярного бойзбэнда планеты August Moon. Но образ жизни Кэмпбелла неизбежно мешает их страстным отношениям, и вскоре Солен понимает, что связь с рок-звездой может обернуться не тем, чего она ожидала.

«Мысль о тебе» (2024) — романтическая комедия с Энн Хэтэуэй, основанная на одноименной книге Робинн Ли. В главной мужской роли снялся британский актер Николас Голицын.