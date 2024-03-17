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17 марта 2024, новость

Андрей Ургант вспомнил, как Ширвиндт назвал себя клоуном

Актер заявил, что учился у народного артиста говорить правду
Александр Ширвиндт и Андрей Ургант
Александр Ширвиндт и Андрей Ургант | Источник: PersonaStars

Актер Андрей Ургант заявил в беседе Prozvezd, что его коллега Александр Ширвиндт называл себя клоуном.

Ургант отметил, что Ширвиндт никогда не шутил. По словам артиста, коллега говорил, как есть, а люди «наивно и ошибочно» полагали, что это шутка. Как считает актер, одной из причин успеха Ширвиндта являлось то, что тот мог «позволить себе сказать правду». Ургант признался, что учился этому у коллеги. Он назвал артиста порядочным человеком.

«Я учился у него именно этому — говорить правду. Нам все можно, тем более говорить правду, потому что мы клоуны, а тем более в любой ситуации. У нас ситуации в жизни были у всех разные, но в них важно было оставаться людьми», — заявил актер.

Сын Андрея Урганта Иван признался, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000—2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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