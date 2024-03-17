Андрей Ургант вспомнил, как Ширвиндт назвал себя клоуном

Актер Андрей Ургант заявил в беседе Prozvezd, что его коллега Александр Ширвиндт называл себя клоуном.
Ургант отметил, что Ширвиндт никогда не шутил. По словам артиста, коллега говорил, как есть, а люди «наивно и ошибочно» полагали, что это шутка. Как считает актер, одной из причин успеха Ширвиндта являлось то, что тот мог «позволить себе сказать правду». Ургант признался, что учился этому у коллеги. Он назвал артиста порядочным человеком.
«Я учился у него именно этому — говорить правду. Нам все можно, тем более говорить правду, потому что мы клоуны, а тем более в любой ситуации. У нас ситуации в жизни были у всех разные, но в них важно было оставаться людьми», — заявил актер.
Сын Андрея Урганта Иван признался, что всегда хотел быть похожим на Александра Ширвиндта.
Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Вокзал для двоих». Активно работал на эстраде как режиссер и конферансье. В 2000—2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.