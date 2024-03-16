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16 марта 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Зачем смотреть «Фрау» — остроумную мелодраму с Лизой Янковской

Рассказываем, из чего складывается обаяние новой картины Любови Мульменко — одной из ярчайших авторов сегодняшнего российского кино

О чем фильм «Фрау»

Молодой пермяк Иван не любит перемены, поэтому годы живет один в бабушкиной квартире, ходит на бесперспективную работу в магазин для охотников, не встречается с женщинами, но мечтает о фрау — эдакой тургеневской девушке, с которой можно будет создать семью.

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Пока избранницы не видно, Ваня проводит выходные на рыбалке с коллегами, в том числе с Надей, девушкой симпатичной и веселой, но неподходящей: для статуса фрау ей не хватает женственности, друзья и вовсе называют ее «Колян».

Оказавшись однажды в театре, Иван западает на балерину Кристину, вроде бы в достаточной степени утонченную. Та как раз прерывает отношения с любовником, женатым врачом постарше, и решает попробовать что-то новое — например, совместную жизнь с мужчиной со странностями.

Зачем смотреть

«Фрау» — мелодрама без традиционного хэппи-энда, но с комедийным оттенком, написанная и поставленная Любовью Мульменко, известной, в частности, работой над сценариями к «Верности», «Комбинату “Надежда”» и «Купе номер 6». Все положительные свойства, характерные для предыдущих работ кинематографистки, можно обнаружить и в новой ленте.

Мульменко придумывает живых узнаваемых персонажей, конструирует остроумные монологи, ловко сочетает смешное с сентиментальным и уделяет пристальное внимание мелочам, добавляющим объема характерам (когда кроссворд сталкивает Ваню с необходимостью вспомнить название смертного греха, он вписывает в клетки «одиночество»).

Кадр из фильма «Фрау»
Кадр из фильма «Фрау»

«Фрау» — это еще и симпатичные актерские работы. Вадик Королев в роли Вани производит впечатление человека безобидного (даже с учетом того, что он по какой-то причине носит с собой нож), и от того убедительная вспышка агрессии ближе к финалу пугает еще больше.

Лиза Янковская настолько многогранна, что именно ее Кристина со временем затмевает Ивана и превращается в главную героиню фильма, традиционную для историй Мульменко рефлексирующую молодую женщину. Оба — и Ваня, и Кристина — вызывают сочувствие, к обоим легко подключиться; это кино о том, что из двух неплохих людей не обязательно сложится гармоничная пара.

Наконец, Дарья Коныжева («Колян») демонстрирует ту же органику, какую можно было разглядеть в недавнем «Свете», но, к счастью, теперь актрису не ограничивает необходимость играть полную идиотку.

Почему можно не смотреть

Говорить о том, что у Мульменко закончились идеи, конечно же, рано, при этом трудно не заметить, что определенные ситуации, персонажи и настроения кочуют из одного ее фильма в другой. Характерные интонации и желание обращаться к одним и тем же темам — признаки творческого почерка, но довольно легко можно представить аудиторию, которой почерк этот не кажется близким.

Более того, интонации, сочетающие иронию и некоторую отстраненность, в случае с «Фрау» не кажутся оптимальными. Дело в том, что Ваня выглядит человеком с расстройством аутистического спектра; насколько это соответствует задумке Мульменко и как она сама относится к этому факту, фильм понять не дает. Возможно, кинематографистка хочет сообщить зрителям что-то про интеграцию людей с РАС в социум; может быть, она просто игнорирует обстоятельства, как это делает Кристина, когда отец Ивана пытается объяснить ей, что его сын — не просто мужчина со странностями. Так или иначе, вместо того, чтобы ясно озвучить свою позицию, Мульменко просто превращает социальную неуклюжесть героя в повод для шуток.

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