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Фрау

Фрау (2023)

2023драмамелодрамакомедия

Сюжет фильма «Фрау»

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В центре сюжета — история отношений двух совершенно разных людей. Ваня работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в ностальгическом прошлом, окружая себя советскими интерьерами, и мечтает стать рыцарем для какой-нибудь прекрасной дамы. Кристина — современная и практичная девушка, балерина в Пермском театре оперы и балета. Единственная точка соприкосновения этих двоих — желание создать семью. Но достаточно ли этого, чтобы семья была счастливой и долговременной?

«Фрау» — романтическая комедия Любови Мульменко с Вадиком Королевым и Лизой Янковской в главных ролях.

Режиссер

Любовь Мульменко

В ролях

Вадик Королев, Елизавета Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко, Варвара Маценова, Илья Линович

Страна

Россия

Премьера

14 марта (РФ)
октябрь 2023 (Мир)
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Трейлер

Кадры

19
Кадр из Фрау
Кадр из Фрау
Кадр из Фрау
Кадр из Фрау
Кадр из Фрау
19
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Фрау (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Фрау. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Фрау, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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