Фрау (2023)

В центре сюжета — история отношений двух совершенно разных людей. Ваня работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в ностальгическом прошлом, окружая себя советскими интерьерами, и мечтает стать рыцарем для какой-нибудь прекрасной дамы. Кристина — современная и практичная девушка, балерина в Пермском театре оперы и балета. Единственная точка соприкосновения этих двоих — желание создать семью. Но достаточно ли этого, чтобы семья была счастливой и долговременной?

«Фрау» — романтическая комедия Любови Мульменко с Вадиком Королевым и Лизой Янковской в главных ролях.