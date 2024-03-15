Французская актриса Жюльет Бинош избрана президентом Европейской киноакадемии. Об этом 14 марта сообщила ее пресс-служба.

«Все члены совета единогласно предложили французской актрисе Жюльет Бинош стать преемником Агнешки Холланд на посту президента Европейской киноакадемии. Новый президент был выбран после того, как Холланд решила уйти в отставку в 2024 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что должность президента киноакадемии играет символическую роль. Ранее ее занимали режиссеры Ингмар Бергман и Вим Вендерс. Формально утвердить Бинош до 30 апреля должно большинство из 4600 членов киноакадемии.

Европейская киноакадемия ежегодно вручает собственные премии, которые называют «Европейским Оскаром». Бинош является ее четырехкратной обладательницей, в том числе за достижения в мировом кинематографе.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии «Оскар 2024», на красной дорожке которой блистали голливудские звезды. Все подробности 96-й церемонии читайте в нашем репортаже.