Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь

Режиссер Валерия Гай Германика показала, как выглядит ее старшая дочь. Знаменитость опубликовала в соцсетях редкое фото Октавии в день ее 16-летия.

<div id="vk_post_-122141110_29346"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29346", -122141110, 29346, 'm_-IaGZCgSzZfng2pjfGdkau4ds'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда впервые стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого забеременела. По словам режиссера, она один раз поговорила с дочерью об ее отце, и с тех пор эта тема для них закрыта. Знаменитость признавалась, что этот человек «просто уехал», оставив ее с ребенком.

У Германики также есть дочь Северина, которая родилась в апреле 2016 года. Отец девочки — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин. Режиссер сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда хореограф будет официально разведен, а через четыре месяца после этого события рассталась с экс-возлюбленным.