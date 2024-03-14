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14 марта 2024, новость

Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь

Режиссер опубликовала фото дочери в день ее рождения

Режиссер Валерия Гай Германика показала, как выглядит ее старшая дочь. Знаменитость опубликовала в соцсетях редкое фото Октавии в день ее 16-летия.

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Звезда впервые стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого забеременела. По словам режиссера, она один раз поговорила с дочерью об ее отце, и с тех пор эта тема для них закрыта. Знаменитость признавалась, что этот человек «просто уехал», оставив ее с ребенком.

У Германики также есть дочь Северина, которая родилась в апреле 2016 года. Отец девочки — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин. Режиссер сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда хореограф будет официально разведен, а через четыре месяца после этого события рассталась с экс-возлюбленным.

В 2019 году знаменитость родила сына Августа от бизнесмена Дениса Молчанова. Она признавалась, что предприниматель официально удочерил ее детей от предыдущих отношений, и девочки стали называть его папой. Однако в 2023 году Германика объявила о разводе с мужем.

Ранее Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин.

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