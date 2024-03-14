Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь

Режиссер Валерия Гай Германика показала, как выглядит ее старшая дочь. Знаменитость опубликовала в соцсетях редкое фото Октавии в день ее 16-летия.
Звезда впервые стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого забеременела. По словам режиссера, она один раз поговорила с дочерью об ее отце, и с тех пор эта тема для них закрыта. Знаменитость признавалась, что этот человек «просто уехал», оставив ее с ребенком.
У Германики также есть дочь Северина, которая родилась в апреле 2016 года. Отец девочки — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин. Режиссер сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда хореограф будет официально разведен, а через четыре месяца после этого события рассталась с экс-возлюбленным.
В 2019 году знаменитость родила сына Августа от бизнесмена Дениса Молчанова. Она признавалась, что предприниматель официально удочерил ее детей от предыдущих отношений, и девочки стали называть его папой. Однако в 2023 году Германика объявила о разводе с мужем.