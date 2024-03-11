Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин

Актриса Екатерина Климова показала поклонникам своих четверых детей от разных мужчин. Звезда опубликовала в личном блоге редкое семейное фото.
«Не так важно, сколько в жизни дано дней, главное, сколько жизни будет в этих днях», — подписала снимок артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях: «Какие красивые», «Браво маме», «Вы сотворили такое прекрасное наследие», «Какие потрясающие дети», «Очень эффектная семья», «Какие красивые дети», «Взрослые, прекрасные», «Гены потрясающие», «Невероятные дети», «Потрясающая семья», «У красавицы-матери прекрасное продолжение».
От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова звезда воспитывает дочь Елизавету, которая учится в МГУ на факультете журналистики. От второго супруга артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей Матвей и Корней, а младшая девочка Белла родилась в браке актрисы с коллегой Гелой Месхи. Климова подчеркивала в интервью, что сохранила со всеми бывшими мужьями хорошие отношения и никогда не препятствовала их встречам с детьми.
Ранее Петренко рассказал о своих долгах по алиментам.