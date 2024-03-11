Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин

«Не так важно, сколько в жизни дано дней, главное, сколько жизни будет в этих днях», — подписала снимок артистка.

От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова звезда воспитывает дочь Елизавету, которая учится в МГУ на факультете журналистики. От второго супруга артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей Матвей и Корней, а младшая девочка Белла родилась в браке актрисы с коллегой Гелой Месхи. Климова подчеркивала в интервью, что сохранила со всеми бывшими мужьями хорошие отношения и никогда не препятствовала их встречам с детьми.