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31 октября 2023, новость

Германика объявила о разводе и собралась снять фильм о себе

Режиссер призвала не задавать ей вопросов о расставании
Валерия Гай Германика | Источник: Алексей Молчановский

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика объявила о разводе со своим супругом, бизнесменом Денисом Молчановым, после четырех лет брака. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Кинематографистка призвала не задавать ей вопросов о расставании.

«Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эта тайну вам доверит только тот, кто ее знает», — написала Гай Германика.

Режиссер также добавила, что собирается снять фильм, посвященный ей самой.

Пара поженилась в феврале 2019 года, а спустя несколько месяцев у них родился сын Август. Известно, что Молчанов также удочерил двоих дочерей кинематографистки, Октавию и Северину.

Ранее Диана Арбенина призналась, что не хотела сниматься в сериале Германики «Обоюдное согласие». 

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