Германика объявила о разводе и собралась снять фильм о себе

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика объявила о разводе со своим супругом, бизнесменом Денисом Молчановым, после четырех лет брака. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Кинематографистка призвала не задавать ей вопросов о расставании.
«Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эта тайну вам доверит только тот, кто ее знает», — написала Гай Германика.
Режиссер также добавила, что собирается снять фильм, посвященный ей самой.
Пара поженилась в феврале 2019 года, а спустя несколько месяцев у них родился сын Август. Известно, что Молчанов также удочерил двоих дочерей кинематографистки, Октавию и Северину.
Ранее Диана Арбенина призналась, что не хотела сниматься в сериале Германики «Обоюдное согласие».