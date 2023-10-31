Германика объявила о разводе и собралась снять фильм о себе

Валерия Гай Германика | Источник: Алексей Молчановский

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика объявила о разводе со своим супругом, бизнесменом Денисом Молчановым, после четырех лет брака. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Кинематографистка призвала не задавать ей вопросов о расставании.

«Все кончено, что раньше было птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Журналисты, не звоните мне, эта тайну вам доверит только тот, кто ее знает», — написала Гай Германика.

Режиссер также добавила, что собирается снять фильм, посвященный ей самой.