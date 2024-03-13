Болдуин отреагировал на откровения Шэрон Стоун

Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Актер Уильям Болдуин отреагировал на откровения актрисы Шэрон Стоун о том, что продюсер Роберт Эванс требовал от нее переспать с партнером по съемкам фильма «Щепка». Слова звезды приводит издание Deadline.

Болдуин возмутился словам актрисы. «Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы! У нее все еще краш на меня или она все еще обижена из‑за того, что я не ответил на ее ухаживания?» — заявил он.

Актер отметил, что у него имеется много компромата на Стоун, но все эти годы он молчал о неприятных подробностях работы с ней. «Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там все мерзкие и непрофессиональные подробности о Шэрон?», — заключил Болдуин.

Ранее Стоун рассказала, что Эванс принуждал ее к интиму с Болдуином ради того, чтобы тот лучше играл. Актриса призналась, что отказалась от такого предложения.