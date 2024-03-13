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13 марта 2024, новость

Болдуин отреагировал на откровения Шэрон Стоун

Актер заявил, что у него имеется много компромата на коллегу
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Актер Уильям Болдуин отреагировал на откровения актрисы Шэрон Стоун о том, что продюсер Роберт Эванс требовал от нее переспать с партнером по съемкам фильма «Щепка». Слова звезды приводит издание Deadline.

Болдуин возмутился словам актрисы. «Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы! У нее все еще краш на меня или она все еще обижена из‑за того, что я не ответил на ее ухаживания?» — заявил он.

Актер отметил, что у него имеется много компромата на Стоун, но все эти годы он молчал о неприятных подробностях работы с ней. «Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там все мерзкие и непрофессиональные подробности о Шэрон?», — заключил Болдуин.

Ранее Стоун рассказала, что Эванс принуждал ее к интиму с Болдуином ради того, чтобы тот лучше играл. Актриса призналась, что отказалась от такого предложения.

До этого Стоун призналась, что ее тяготит популярность. Голливудская актриса жалеет, что не может жить обычной жизнью. 

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