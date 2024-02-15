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15 февраля 2024, новость

Шэрон Стоун призналась, что ее тяготит популярность

Голливудская актриса жалеет, что не может жить обычной жизнью
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Шэрон Стоун стала героиней нового выпуска журнала InStyle и в интервью рассказала о том, как трудно быть известным человеком. Актриса призналась, что не может жить обычной жизнью и вынуждена нанимать большую команду — охрану, стилистов, визажистов, которые следят за ее выходами в свет и безопасностью.

«Теперь, по крайней мере, люди понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто так сесть в обычный самолет. Николь Кидман не может прыгнуть в “дельту”. Шэрон Стоун тоже не может этого сделать, независимо от того, много ли она снимается в фильмах. Меня знают даже в тропических лесах Амазонки. То, что они знают, — это тампоны, ватные палочки и Шэрон Стоун», — разоткровенничалась звезда фильма «Основной инстинкт».

К тому же, если Стоун будет сидеть в ресторане с друзьями, то именно ей принесут счет, потому что официанты хорошо ее знают.

«Быть знаменитым очень дорого. Вы идете на ужин, а за столом 15 человек, и кто получит счет? Каждый раз вы получаете счет за ужин на три тысячи долларов», — добавила актриса.

Шэрон Стоун сыграла в картинах «Основной инстинкт», «Казино», «Слезы под дождем», «Кровь и песок», «Вспомнить все», «Быстрый и мертвый», «Щепка» и других. За роль в «Казино» актриса удостоилась «Золотого глобуса» и получила номинацию на «Оскар». В начале нулевых актриса почти не снималась в кино. Ранее она рассказала, как инсульт навредил ее карьере.

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