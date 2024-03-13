Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 марта 2024, новость

Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме

Суд отклонил апелляцию кинокомпании, требовавшей неустойку от Виктора Хориняка
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»

С российского актера, звезды проектов «Кухня» и «Последний богатырь» Виктора Хориняка отказались взыскивать миллионы рублей за отказ сниматься в фильме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, суд отклонил апелляцию кинокомпании «Мотор фильм студия», которая требовала от артиста выплаты в размере 8 миллионов рублей. Причиной судебного иска стало внезапное решение артиста отказаться от съемок в картине «Любви не бывает?» — Хориняк был утвержден на главную роль, однако не появился ни на примерке, ни на читке проекта.

В результате создателям фильма пришлось в последний момент искать нового актера на фильм — в каст утвердили Владимира Яглыча. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать со звезды «Кухни» 178 тысяч рублей, 100 тысяч из которых — неустойки, 30 тысяч — расходы на юридические услуги и 48 тысяч — выплата госпошлины.

«Мотор фильм студия» подала апелляцию, настаивая на первоначальной сумме компенсации — 8 миллионах рублей, однако инстанция оставила решение без изменений.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Любви не бывает?
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
1 р.
Последний богатырь
Анджелина Джоли
Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа
1 р.
Кухня
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Александр Домогаров
Александр Домогаров раскрыл размер пенсии
Сергей Безруков
Безруков пожаловался на говоривших голосом Хабенского мошенников
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Раскрыт бюджет второй части «Дюны»
Леон Кемстач
Звезды «Слова пацана» открыли совместный бизнес
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Кадр из фильма «Лед 3»
Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России
Мария Селянская
Звезда «Современника» отдала мошенникам более миллиона рублей
Кадр из сериала «Слово пацана»
Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»
Мастер и Маргарита
Сборы «Мастера и Маргариты» превысили 1 млрд рублей
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
«Три богатыря и Пуп Земли» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате
Алек Болдуин
Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемках в 2021 году
Александр Петров в «Шоу Воли»
Стало известно, насколько гонорар Петрова больше, чем у коллег
Ольга Любимова
Сборы кинотеатров в России за 20 лет выросли в пять раз
Ален Делон
Суд ограничил Алена Делона в правах
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов ответил на слухи о том, что стал жертвой мошенников
Мастер и Маргарита
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Самой успешной анимацией в России стали «Три Богатыря и Пуп Земли»
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Кадр из фильма «Холоп 2»
«Холоп 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Кадр из фильма «Холоп 2»
Российские кинотеатры собрали за праздники рекордные 5,8 млрд рублей
Кадр из фильма «Теща»
Названа самая кассовая российская комедия 2023 года
Александр Петров в «Шоу Воли»
Александр Петров продает свою московскую квартиру
Кадр из фильма «Чебурашка»
Российские кинотеатры в 2023 году заработали 40 миллиардов рублей
Пирс Броснан
Звезду «Бондианы» будут судить за прогулку по горячим источникам
Павел Прилучный
Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин нашел подработку в США
Теща
«Теща» с Гузеевой снова возглавила российский прокат
Федор Дунаевский
Звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей
Максим Галкин
Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе
Кадр из фильма «Теща»
Фильм с Гузеевой и Харламовым лидирует в прокате
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева лишилась крупной суммы денег на Украине
Виктор Хориняк на съемках фильма «Непослушник 3»
Куценко и Хориняк завершили съемки в «Непослушнике 3»
Андрей Ургант
Отец Ивана Урганта пошутил о своем финансовом благосостоянии
Форсаж 9
Создателей «Форсажа 9» оштрафовали на 1 млн долларов из-за несчастного случая
Кадр из мультфильма «Заветное желание»
Новый мультфильм Disney провалился в прокате
Максим Галкин
Стало известно, сколько зарабатывает Галкин на корпоративах
Новые трейлеры
Атлас
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника»
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Отражение тьмы»
Отражение тьмы
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356419
Стать Карлом Лагерфельдом
Стать Карлом Лагерфельдом – Тизер (фр., англ. суб.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Неприличные гости»
Неприличные гости
Трейлер
Кадр из фильма «Почему ты?»
Почему ты?
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь