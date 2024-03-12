Актриса из фильма «Уроки французского» умерла в монастыре

Галина Яцкина | Источник: РИА Новости

Заслуженная артистка РСФСР Галина Яцкина, сыгравшая в фильме «Уроки французского» режиссера Евгения Ташкова, умерла в монастыре на 80-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил протоиерей Василий Гелеван.

«Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая звезд отечественного театра и кино, таких, как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова. Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный схимонахине Вере», — написал он.