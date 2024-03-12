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12 марта 2024, новость

Киллиан Мерфи высказался о возвращении к роли в «Острых козырьках»

Актер заявил, что не планирует зацикливаться на сериале
Киллиан Мерфи в сериале «Острые козырьки»
Киллиан Мерфи в сериале «Острые козырьки»

Ирландский актер Киллиан Мерфи высказался о дальнейших съемках в сериале «Острые козырьки». Его слова приводит Daily Mail.

Артист отметил, что его персонаж был настолько разным, что каждый раз, когда актер возвращался к роли, то будто бы совершал новое путешествие, а также напомнил, что принимал участие в проекте много лет подряд, а потому не планирует зацикливаться на «Острых козырьках».

«Думаю, то, что будет дальше, куда интереснее. Съемки в “Острых козырьках” заняли 10 лет моей жизни и были для меня очень важны, но я всегда чувствую, когда пришла пора двигаться дальше», — заявил актер.

До этого артист признавался, что мог бы сыграть в сиквеле проекта в виде фильма, если автор шоу Стивен Найт напишет к нему хороший сценарий.

Ранее стало известно, что Киллиан Мерфи, который исполнил главную роль в фильме «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, впервые получил награду на кинопремии «Оскар».

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