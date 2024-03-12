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12 марта 2024, новость

Звезда «Кахи» вспомнил, как его обманула Собчак

Комик Артем Калайджян заявил, что перестал доверять людям после общения с журналисткой
Артем Калайджян
Артем Калайджян | Источник: PersonaStars

Актер и комик Артем Калайджян, сыгравший Серго в фильме «Непосредственно Каха», рассказал, что после интервью с журналисткой Ксенией Собчак перестал доверять представителям шоу-бизнеса. Этим Калайджян поделился на подкасте с Амираном Сардаровым.

«У меня была иллюзия, что они [представители шоу-бизнеса] друг другу помогают, понял? Мы же в одной стране, зачем друг друга разносить? Давай других. После Собчак я понял, что никому нельзя доверять», — признался артист.

Калайджян вспомнил, как во время беседы Собчак обманула его: журналистка уверяла, что камеры не работают, однако затем звезда «Непосредственно Каха» увидел момент якобы не записывавшейся беседы в опубликованном интервью.

До этого актер рассказывал, что беседа с Ксенией Собчак оставила у него «осадок» и посетовал на то, что журналистка оставила в финальной версии «только грязь». Калайджян заявил, что они должны были разговаривать о фильме «Непосредственно Каха», однако по итогу получился обзор раскритиковавшего веб-сериал блогера BadComedian.

Артем Калайджян начал свой карьерный путь в команде КВН «Южнее некуда», но стал известен благодаря юмористическим интернет-роликам. В 2012 году комик запустил интернет-сериал под названием «Непосредственно Каха». В 2020 году в прокат вышел одноименный фильм, где блогер выступил актером и сценаристом.

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