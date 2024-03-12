Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина

Алексей Панин в фильме «Жмурки»

Московский городской суд оставил без изменений постановление Гагаринского районного суда города Москвы, который заочно заключил под стражу актера Алексея Панина. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу артиста, уточняется в посте.

В феврале районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина сроком на два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

В мае 2023 года в отношении звезды «Жмурок» возбудили уголовное дело за призывы в интернете к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — до семи лет лишения свободы.

Тогда же МВД России объявило актера в розыск. В карточке с его данными и фотографией в базе розыска ведомства было указано, что актер «разыскивается по статье УК».