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12 марта 2024, новость

Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина

Мосгорсуд утвердил заочный арест актера Панина из-за призывов к терроризму
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Алексей Панин в фильме «Жмурки»

Московский городской суд оставил без изменений постановление Гагаринского районного суда города Москвы, который заочно заключил под стражу актера Алексея Панина. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу артиста, уточняется в посте.

В феврале районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина сроком на два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

В мае 2023 года в отношении звезды «Жмурок» возбудили уголовное дело за призывы в интернете к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — до семи лет лишения свободы.

Тогда же МВД России объявило актера в розыск. В карточке с его данными и фотографией в базе розыска ведомства было указано, что актер «разыскивается по статье УК».

С 2020 года актер проживал в Испании. Однако осенью 2023 года Панин опубликовал на странице в соцсети свою фотографию с американским паспортом в руке. Актер признался, что перебрался в Сан-Франциско, а затем планирует переехать в Лос-Анжелес. В конце 2023 года стало известно, что Андрей Панин подрабатывает ведущим «Мафии».

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