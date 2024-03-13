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13 марта 2024, новость

Звезду «Слова пацана» номинировали на премию МХТ им. Чехова

Актер Рузиль Минекаев претендует на награду, вручаемую молодым деятелям искусств
Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев | Источник: PersonaStars

Объявлен шорт-лист номинантов второй «Премии Художественного театра», которая отмечает достижения молодых деятелей искусств (до 35 лет включительно). Премия, учрежденная художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова Константином Хабенским в 2023 году, вручается в нескольких номинациях — «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», а также в специальных номинациях «Без комментариев» и «Зачет».

В этом году на награду в номинации «Кино» претендуют актриса Дарья Коныжева, исполнившая роль Тани в фильме «Свет», актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также писатель и сценарист Артем Ляшенко, который адаптировал свою книгу «Плейлист волонтера» для одноименного сериала.

В номинации «Театр» представлены Серафима Гощанская (за роль Лены в спектакле «Июльский дождь» Театрального проекта «а39»), Илья Козырев (за роль Ильи Звездича в спектакле «Маскарад с закрытыми глазами» МХТ имени А. П. Чехова) и Ксения Трейстер (за роль Сонечки в спектакле «Повесть о Сонечке» Театра им. Евгения Вахтангова).

Торжественная церемония награждения состоится 27 марта 2024 года, в Международный день театра, на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Победителям вручат дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы скульптора А. С. Голубкиной. Кроме того, лауреаты получат специальный приз — возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.

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