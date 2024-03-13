Звезду «Слова пацана» номинировали на премию МХТ им. Чехова

Рузиль Минекаев | Источник: PersonaStars

Объявлен шорт-лист номинантов второй «Премии Художественного театра», которая отмечает достижения молодых деятелей искусств (до 35 лет включительно). Премия, учрежденная художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова Константином Хабенским в 2023 году, вручается в нескольких номинациях — «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», а также в специальных номинациях «Без комментариев» и «Зачет».

В номинации «Театр» представлены Серафима Гощанская (за роль Лены в спектакле «Июльский дождь» Театрального проекта «а39»), Илья Козырев (за роль Ильи Звездича в спектакле «Маскарад с закрытыми глазами» МХТ имени А. П. Чехова) и Ксения Трейстер (за роль Сонечки в спектакле «Повесть о Сонечке» Театра им. Евгения Вахтангова).