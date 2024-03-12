Трейлер дня: Энн Хэтэуэй заводит роман с 24-летним

Вышел чувственный трейлер романтической комедии «Мысль о тебе», где героиня Энн Хэтэуэй заводит роман с популярным музыкантом ощутимо моложе себя. Звезду сцены сыграл потомок русских князей, британский актер Николас Голицын.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356400&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм рассказывает о 40-летней Солен, которая вместе с дочерью-подростком отправляется на музыкальный фестиваль. Случайно женщина знакомится там с 24-летним гитаристом популярного бойзбэнда и заводит с ним головокружительный роман.

Лента основана на романе писательницы Робин Ли, вдохновлявшейся личностью и творчеством бывшего солиста группы One Direction Гарри Стайлса. Режиссерское кресло занимает Майкл Шоуолтер, снявший «Глаза Тэмми Фэй».