Трейлер дня: Энн Хэтэуэй заводит роман с 24-летним

Вышел чувственный трейлер романтической комедии «Мысль о тебе», где героиня Энн Хэтэуэй заводит роман с популярным музыкантом ощутимо моложе себя. Звезду сцены сыграл потомок русских князей, британский актер Николас Голицын.
Фильм рассказывает о 40-летней Солен, которая вместе с дочерью-подростком отправляется на музыкальный фестиваль. Случайно женщина знакомится там с 24-летним гитаристом популярного бойзбэнда и заводит с ним головокружительный роман.
Лента основана на романе писательницы Робин Ли, вдохновлявшейся личностью и творчеством бывшего солиста группы One Direction Гарри Стайлса. Режиссерское кресло занимает Майкл Шоуолтер, снявший «Глаза Тэмми Фэй».
Мировая премьера фильма «Мысль о тебе» состоится 15 марта, а цифровой релиз выйдет 2 мая 2024 года.