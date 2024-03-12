Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Энн Хэтэуэй заводит роман с 24-летним

В ромкоме «Мысль о тебе» актриса сыграла в паре с молодым британцем Николасом Голицыным

Вышел чувственный трейлер романтической комедии «Мысль о тебе», где героиня Энн Хэтэуэй заводит роман с популярным музыкантом ощутимо моложе себя. Звезду сцены сыграл потомок русских князей, британский актер Николас Голицын.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм рассказывает о 40-летней Солен, которая вместе с дочерью-подростком отправляется на музыкальный фестиваль. Случайно женщина знакомится там с 24-летним гитаристом популярного бойзбэнда и заводит с ним головокружительный роман.

Лента основана на романе писательницы Робин Ли, вдохновлявшейся личностью и творчеством бывшего солиста группы One Direction Гарри Стайлса. Режиссерское кресло занимает Майкл Шоуолтер, снявший «Глаза Тэмми Фэй».

Мировая премьера фильма «Мысль о тебе» состоится 15 марта, а цифровой релиз выйдет 2 мая 2024 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Мысль о тебе
Кадр из сериала «Обоюдное согласие» (2 сезон)
Трейлер дня: Тарханова и Арбенина в «Обоюдном согласии 2»
Кадр из фильма «Онегин»
Уж не пародия ли он? Каким получился «Онегин» Сарика Андреасяна
Кадр из фильма «Прошлые жизни»
Самый уютный претендент на «Оскар»: в чем магия мелодрамы «Прошлые жизни»
Кадр из фильма «Адам и Ева»
Могло бы получиться смешно: что не так с новой комедией «Адам и Ева»
Кадр из сериала «Брижит Бардо: искусство жить»
Сериал на выходные: солнечный байопик о Брижит Бардо
Майор Гром: Игра
Трейлер дня: майор Гром и таинственный Призрак
Идеальные дни
Фильм на вечер: кино-антистресс, которое учит наслаждаться моментом
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Завораживающее зрелище: почему «Дюна: Часть вторая» лучше первой
Беспринципные (4 сезон)
Трейлер дня: Милош Бикович стал «беспринципным» жителем Патриков
Кадр из фильма «Нандор Фодор и говорящий мангуст»
Фильм на вечер: комедийный детектив с британскими звездами
Кадр из фильма «Водитель-олигарх»
Трейлер дня: Прилучный на побегушках у капризной звезды
До встречи на Венере
Фильм на вечер: романтическое роуд-муви с летним настроением
Кадр из мультфильма «Гарфилд»
Трейлер дня: новые приключения легендарного Гарфилда
Сядь за руль моей машины
Фильм на вечер: завораживающая оскароносная драма по Харуки Мураками
Граф Монте-Кристо
Трейлер дня: новый граф Монте-Кристо со звездой французского кино
Кадр из фильма «Аквариум»
Наш «Эквилибриум», только реалистичнее: зачем смотреть фильм «Аквариум»
Северная мафия
Сериал на выходные: интригующая сканди-драма о проблемной семье
Бери да помни
Фильм на вечер: трогательное драмеди для всей семьи
Кадр из фильма «Вечная зима»
Трейлер дня: Александр Робак играет убитого горем отца
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Мур и Портман играют монстров: стоит ли смотреть драму «Май декабрь»
Супер крейзи
Фильм на вечер: зажигательная комедия с Наталией Орейро
Кадр из фильма «Манкимэн»
Трейлер дня: Дев Патель дерется как зверь в своем первом фильме
дурные деньги
Фильм на вечер: комедия про деньги с голливудскими звездами
Кадр из фильма «Наблюдатели»
Трейлер дня: загадочный триллер от дочери режиссера «Сплита»
Цена искупления
Фильм на вечер: эмоциональная криминальная драма от режиссера «Сумерек»
Кадр из сериала «Морозко»
Трейлер дня: Никита Ефремов ищет донора для Аглаи Тарасовой
Кадр из фильма «Присцилла: Элвис и я»
Фильм на вечер: красивый, но горький байопик о жене Элвиса Пресли
Кадр из фильма «Домовой»
Трейлер дня: завораживающий российский хоррор со звездным составом
Полиция Токио
Не пропустите: 6 сериалов, которые вернулись с продолжениями в феврале
Лиза Франкенштейн
Что смотрят в мире: топ-7 крупных киноновинок месяца
Кадр из фильма «Свет»
Зачем смотреть «Свет» — драму с одной из лучших ролей Елены Яковлевой
Кадр из фильма «Одна жизнь»
История «британского Шиндлера»: зачем смотреть душеспасительную драму с Хопкинсом
Рецепт любви
Любовь и бульоны: в чем прелесть «вкусной» мелодрамы с Жюльет Бинош
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Фильм на вечер: спортивная драма с мощной ролью Зака Эфрона
Кадр из сериала «Ангелы района»
Трейлер дня: Михалкова, Робак и бабушки-сплетницы
Эмили
Фильм на вечер: история самой загадочной из сестер Бронте
Кадр из сериала «Вернуть любой ценой»
Трейлер дня: Сергей Пускепалис в пронзительной драме про Афган
Кадр из фильма «Решение уйти»
Фильм на вечер: чарующая детективная мелодрама из Южной Кореи
Ходячие мертвецы: Выжившие
Трейлер дня: зомби и любовь до гроба в продолжении «Ходячих мертвецов»
Кадр из фильма «Лед 3»
Некоторые любят погорячее: стоит ли смотреть «Лед 3» с Петровым
Чужое тело
Сериал на выходные: эмоциональная драма в духе «Контейнера»
Кадр из фильма «Мармелад»
Фильм на вечер: романтический триллер со звездой «Очень странных дел»
Тихий садовник
Фильм на вечер: магнетическая драма о загадочном садовнике
Кадр из фильма «Друзья на свою голову»
Фильм на вечер: комедия о токсичных друзьях с Венсаном Касселем
Кадр из фильма «Я — медведь»
Наш «Инопланетянин»? Стоит ли смотреть новую комедию с Кологривым
Кадр из фильма «Три мушкетера: Миледи»
Миледи спасает фильм: стоит ли смотреть продолжение «Трех мушкетеров» с Евой Грин
Монтекристо
Сериал на выходные: жаркий триллер о мести по роману Дюма
Остров иллюзий
Фильм на вечер: увлекательный и живописный триллер про блогеров
Сожги все мои письма
Фильм на вечер: страстная ретро-драма про любовный треугольник со звездой «Оно»
Кадр из сериала «Иные»
Советские «Люди Икс» навевают скуку. Что не так с сериалом «Иные»?
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Неприличные гости»
Неприличные гости
Трейлер
Кадр из фильма «Почему ты?»
Почему ты?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356404
Пророк. История Александра Пушкина
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Мысль о тебе»
Мысль о тебе
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Головоломка 2
Дублированный трейлер
vktrailer-220787057_456356396
Задача трех тел
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фоллаут
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь