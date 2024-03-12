Прилучный с женой появились в трейлере новой комедии про отношения

Вышел трейлер комедии «Неприличные гости», где Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян играют соседей пары в исполнении Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой (актеры также являются супругами в реальной жизни).
По сюжету, Виктор и Ольга выплатили ипотеку и могут, наконец, пожить в свое удовольствие. Но их соседи слишком страстно и громко ведут себя за тонкой стеной новостройки. А однажды эта парочка является к ним в гости с весьма непристойным предложением…
«Это комедия в лучших традициях европейского и советского кино. Острая, смешная, трогательная и нежная история об отношениях. Мы изначально решили, что пары в нашем кино будут мужем и женой в реальной жизни, потому что именно эта химия вдохнет дополнительный импульс и энергию в картину», — рассказал продюсер ленты Сарик Андреасян.
Режиссером фильма стал дебютант Гога Мамаджанян. В картине также снялись Владимир Сычев и Янина Студилина.
Премьера фильма «Неприличные гости» состоится 25 апреля.