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12 марта 2024, новость

Прилучный с женой появились в трейлере новой комедии про отношения

Супруги снялись в фильме «Неприличные гости»

Вышел трейлер комедии «Неприличные гости», где Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян играют соседей пары в исполнении Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой (актеры также являются супругами в реальной жизни).

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По сюжету, Виктор и Ольга выплатили ипотеку и могут, наконец, пожить в свое удовольствие. Но их соседи слишком страстно и громко ведут себя за тонкой стеной новостройки. А однажды эта парочка является к ним в гости с весьма непристойным предложением…

«Это комедия в лучших традициях европейского и советского кино. Острая, смешная, трогательная и нежная история об отношениях. Мы изначально решили, что пары в нашем кино будут мужем и женой в реальной жизни, потому что именно эта химия вдохнет дополнительный импульс и энергию в картину», — рассказал продюсер ленты Сарик Андреасян.

Режиссером фильма стал дебютант Гога Мамаджанян. В картине также снялись Владимир Сычев и Янина Студилина.

Премьера фильма «Неприличные гости» состоится 25 апреля.

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