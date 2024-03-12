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Неприличные гости

Неприличные гости (2024)

2024комедия

Сюжет фильма «Неприличные гости»

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Супруги Виктор и Ольга наконец-то закрыли ипотеку и теперь могут в полной мере наслаждаться жизнью в собственной квартире в новостройке. Вот только их отношения уже успели стать рутиной и погрязли в бытовухе, а тут еще обнаруживается одно неожиданное обстоятельство: за тонкой стеной у них живет ну очень страстная пара. И однажды раскрепощенные соседи делают Виктору и Ольге неожиданное предложение. Осмелятся ли герои на эксперимент, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой брак?

«Неприличные гости» (2024) — дебютная комедия режиссера Гоги Мамаджаняна, главные роли в которой исполнили супружеские пары Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян, Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.

Режиссер

Гога Мамаджанян

В ролях

Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный, Зепюр Прилучная-Брутян, Владимир Сычев, Янина Студилина

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

16
Кадр из Неприличные гости
Кадр из Неприличные гости
Кадр из Неприличные гости
Кадр из Неприличные гости
Кадр из Неприличные гости
16
фотографий

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