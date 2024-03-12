Супруги Виктор и Ольга наконец-то закрыли ипотеку и теперь могут в полной мере наслаждаться жизнью в собственной квартире в новостройке. Вот только их отношения уже успели стать рутиной и погрязли в бытовухе, а тут еще обнаруживается одно неожиданное обстоятельство: за тонкой стеной у них живет ну очень страстная пара. И однажды раскрепощенные соседи делают Виктору и Ольге неожиданное предложение. Осмелятся ли герои на эксперимент, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой брак?

«Неприличные гости» (2024) — дебютная комедия режиссера Гоги Мамаджаняна, главные роли в которой исполнили супружеские пары Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян, Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.