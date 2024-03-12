48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке

Американская актриса Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном образе.

48-летняя знаменитость посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар 2024». Для мероприятия звезда «Форсажа» выбрала черное платье, оформленное воланами на талии и прозрачной юбкой, сквозь ткань которой видны трусы с высокой посадкой. На размещенных кадрах можно заметить, что Терон не стала надевать бюстгальтер под само изделие.

При этом визажисты сделали артистке макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в гладкую прическу и добавили к образу золотое колье и браслеты.

Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в необычном образе и была обругана в сети. Тогда фотографы запечатлели актрису на ежегодном мероприятии Desert Smash в Ла-Кинте, штат Калифорния. Звезда предстала перед камерами в фиолетовой футболке, белой юбке длины мини и спортивных кроссовках.