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6 марта 2024, новость

48-летняя Шарлиз Терон показала фигуру в мини-юбке

Актриса появилась на публике в спортивном образе

Голливудская актриса Шарлиз Терон посетила благотворительное мероприятие Desert Smash, которое состоялось 5 марта в Калифорнии. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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48-летняя Шарлиз Терон появилась на публике в белой теннисной мини-юбке, которую сочетала с фиолетовой футболкой и кроссовками. В руках она держала черные солнцезащитные очки. Актриса сделала легкую укладку и нюдовый макияж.

В середине августа знаменитость дала интервью журналу Allure, в котором заявила, что считает несправедливыми двойные стандарты красоты в отношении актеров старше 40 лет в Голливуде. По словам Шарлиз Терон, она презирает концепцию, согласно которой мужчины стареют, «как изысканные вина», а женщины — «как срезанные цветы».

На прошлой неделе Шарлиз Терон впервые за долгое время заметили на публике. Актриса отправилась на баскетбольный матч одной из своих дочерей. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она вышла на улицу без макияжа и укладки.

Ранее звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе.

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