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11 марта 2024, новость

Песков не стал комментировать вручение «Оскара» украинскому фильму

В Кремле оставили без комментариев присуждение кинопремии украинской ленте «20 дней в Мариуполе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вручение «Оскара» антироссийскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе».

«Не думаю, что это касается тех вопросов, которые являются нашей прерогативой», — отметил представитель Кремля во время брифинга.

Картина получила премию в категории «Лучший документальный фильм».

Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». Больше всего наград забрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Картина получила 7 призов, будучи номинированной в 13 категориях. 

Во время загрузки произошла ошибка.
gettyimages.co.uk
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