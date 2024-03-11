Песков не стал комментировать вручение «Оскара» украинскому фильму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вручение «Оскара» антироссийскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе».

«Не думаю, что это касается тех вопросов, которые являются нашей прерогативой», — отметил представитель Кремля во время брифинга.

Картина получила премию в категории «Лучший документальный фильм».

Накануне в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». Больше всего наград забрал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Картина получила 7 призов, будучи номинированной в 13 категориях.