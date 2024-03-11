Жена Александра Петрова выложила милое фото с актером

Виктория Антонова выложила кадры, которые были сделаны во время отдыха в Риме. На одном из снимков актер и его супруга позировали в лифте гостиницы. Жена артиста была одета в белую рубашку, серые шорты и колготки. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Александр Петров был запечатлен в костюме. Он целовал свою возлюбленную в щеку.