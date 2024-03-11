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11 марта 2024, новость

Жена Александра Петрова выложила милое фото с актером

Виктория Антонова поделилась снимками из Рима
Александр Петров с женой (фото: соцсети)
Александр Петров с женой (фото: соцсети) | Источник: Газета.Ru

Жена Александра Петрова, Виктория Антонова, показала поклонникам в своей соцсети редкую фотографию с актером.

Виктория Антонова выложила кадры, которые были сделаны во время отдыха в Риме. На одном из снимков актер и его супруга позировали в лифте гостиницы. Жена артиста была одета в белую рубашку, серые шорты и колготки. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Александр Петров был запечатлен в костюме. Он целовал свою возлюбленную в щеку.

В сентябре прошлого года Александр Петров женился на Виктории Антоновой. Артист выложил в социальные сети фотографии с регистрации брака. По словам актера, он познакомился с возлюбленной случайно на улице. Супруга Петрова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Ранее Александр Петров показал, как познакомился с женой. Актер поддержал тренд в соцсетях и опубликовал романтичное видео с Викторией Антоновой.

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