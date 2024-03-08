Трейлер дня: майор Гром и таинственный Призрак

Известный всему Санкт-Петербургу майор полиции Игорь Гром переживает новый виток популярности. Но на его пути встает таинственный и жестокий злодей по прозвищу Призрак. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, где на кону стоят жизни людей. Гром впервые оказывается в беспомощном положении, ведь чтобы одолеть преступника, нужно действовать так же, как он.