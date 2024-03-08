Трейлер дня: майор Гром и таинственный Призрак

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Игра», где бесстрашный герой сталкивается с сильным и безжалостным врагом.
В картине сыграли Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Константин Хабенский, Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарев.
Известный всему Санкт-Петербургу майор полиции Игорь Гром переживает новый виток популярности. Но на его пути встает таинственный и жестокий злодей по прозвищу Призрак. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, где на кону стоят жизни людей. Гром впервые оказывается в беспомощном положении, ведь чтобы одолеть преступника, нужно действовать так же, как он.
Режиссером проекта выступил Олег Трофим, поставивший «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Трудное детство».
Премьера фильма «Майор Гром: Игра» состоится 23 мая.