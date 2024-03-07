Умер режиссер Римас Туминас

Римас Туминас | Источник: Legion-Media.ru

Советский и литовский театральный режиссер, который был в числе художественных руководителей Театра имени Евгения Вахтангова, Римас Туминас умер. Об этом сообщается на странице учреждения культуры с соцсети «ВКонтакте».

«Римас Туминас умер», — уточнили в сообщении.

В некрологе отметили, что ушел из жизни выдающийся режиссер, который 15 лет возглавлял Театр Вахтангова. В сообщении добавили, что осознания факта смерти пока что нет, только «слезы и огромная благодарность» за талант.

«Сил, мужества и добра всем, кто его любил и продолжает любить», — заключили авторы некролога.