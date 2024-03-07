Прилучный с женой, Бледанс, Петросян: звезды на премьере «Онегина»

Гостями премьеры стали Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян , которые, как всегда, не скрывали нежных чувств друг к другу. А вот Александр Головин , звезда сериала «Кадетство», впервые вышел в свет с женой, актрисой Александрой Поповой, после свадьбы. Евгений Петросян тоже не смог пропустить мероприятие, несмотря на то, что недавно перенес операцию на руке.

Сарик Андреасян признался, что старался следовать первоисточнику, а кроме того, особое внимание в своей новой картине он уделил пейзажам. «Когда мы показывали кино партнерам, Тина Канделаки сказала, на мой взгляд, невероятно правильную фразу: “Боже, какая Россия красивая!”. И я хотел бы запомнить этот момент, потому что наконец мы все стали снимать фильмы, в которых Россия красивая», — отметил режиссер.