Прилучный с женой, Бледанс, Петросян: звезды на премьере «Онегина»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма Сарика Андреасяна «Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина.
Вместе с режиссером картину представили исполнители главных ролей — Елизавета Моряк, появившаяся на красной дорожке в образе своей героини Татьяны Лариной, и Виктор Добронравов, а также Владимир Вдовиченков, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Вадим Андреев, Денис Прытков, Татьяна Сабинова и многие другие.
Гостями премьеры стали Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян, которые, как всегда, не скрывали нежных чувств друг к другу. А вот Александр Головин, звезда сериала «Кадетство», впервые вышел в свет с женой, актрисой Александрой Поповой, после свадьбы. Евгений Петросян тоже не смог пропустить мероприятие, несмотря на то, что недавно перенес операцию на руке.
Также гостями премьерного показа стали Янина Студилина, Эвелина Бледанс, Марк Богатырев, Нино Нинидзе, Аркадий Укупник, Ольга Серябкина, Максим Лагашкин, Ирина Безрукова, Наталья Рудова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Елена Захарова, Ирина Пегова, Елена Борщева, Анна Бегунова, Дмитрий Власкин и многие другие.
Сарик Андреасян признался, что старался следовать первоисточнику, а кроме того, особое внимание в своей новой картине он уделил пейзажам. «Когда мы показывали кино партнерам, Тина Канделаки сказала, на мой взгляд, невероятно правильную фразу: “Боже, какая Россия красивая!”. И я хотел бы запомнить этот момент, потому что наконец мы все стали снимать фильмы, в которых Россия красивая», — отметил режиссер.
В широкий прокат фильм «Онегин» выходит 7 марта.