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6 марта 2024, новостьКрасная дорожка

Павел Прилучный в обнимку с женой появился на премьере фильма

Актеры поддержали выход «Онегина» Сарика Андреасяна

Павел Прилучный и Зепюр Брутян посетили премьеру фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Супруги, как всегда, обнимались и не стеснялись показывать свои чувства на публике. Кроме того, Брутян демонстрировала кольцо на безымянном пальце.

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Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». В мае 2022 году пара расписалась в загсе, а в августе того же года сыграла роскошную свадьбу. Прошлой весной актеры стали родителями — у них родился сын Микаэль.

У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия, рожденные в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Звезды расстались в 2020 году.

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