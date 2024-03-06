Павел Прилучный в обнимку с женой появился на премьере фильма

Павел Прилучный и Зепюр Брутян посетили премьеру фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Супруги, как всегда, обнимались и не стеснялись показывать свои чувства на публике. Кроме того, Брутян демонстрировала кольцо на безымянном пальце.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240028&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». В мае 2022 году пара расписалась в загсе, а в августе того же года сыграла роскошную свадьбу. Прошлой весной актеры стали родителями — у них родился сын Микаэль.