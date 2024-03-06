Звезда «Кадетства» впервые после свадьбы вышел в свет с женой

Александр Головин пришел на премьеру фильма « Онегин » вместе с женой, актрисой Александрой Поповой. Это был первый светский выход пары после свадьбы.

Актеры поженились в середине июля прошлого года. Сначала они расписались в загсе, а позже отметили событие в ресторане в кругу семьи. Тогда звезда сериала «Кадетство» опубликовал в личном блоге фото с женой и поблагодарил родителей Поповой за нее.