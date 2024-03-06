Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 марта 2024, новостьКрасная дорожка

Звезда «Кадетства» впервые после свадьбы вышел в свет с женой

Александр Головин появился на премьере фильма «Онегин» с Александрой Поповой

Александр Головин пришел на премьеру фильма «Онегин» вместе с женой, актрисой Александрой Поповой. Это был первый светский выход пары после свадьбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актеры поженились в середине июля прошлого года. Сначала они расписались в загсе, а позже отметили событие в ресторане в кругу семьи. Тогда звезда сериала «Кадетство» опубликовал в личном блоге фото с женой и поблагодарил родителей Поповой за нее.

Напомним, Александр Головин и Александра Попова познакомились на съемках документального фильма и до свадьбы встречались около двух лет. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Александр Головин
Александр Головин
Онегин
Кристен Стюарт (фото: соцсети)
Звезда «Сумерек» пришла на премьеру фильма в смелом образе
Кадетство
Милош Бикович
Милош Бикович в новом образе представил новый фильм
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Сальма Хайек вышла в свет в наряде страстного оттенка
Селена Гомес
Энистон, Стрип, Стрейзанд: голливудские звезды на премии Гильдии актеров
Зендая
Зендая пришла на премьеру в платье с откровенным декольте
Шэрон Стоун
Публика раскритиковала новый светский выход Шэрон Стоун
Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Кайли Миноуг
Кайли Миноуг, Хайди Клум и другие звезды блистали на кинопремии
Флоренс Пью
От Бланшетт и Робби до Бекхэма и принца Уильяма: все звезды на премии BAFTA
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Зендая
Зендая появилась на премьере в костюме робота
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обнимались на премьере фильма
Александр Петров с супругой Викторией
Петров с женой, Бондарчук, Исакова: звезды на премьере «Льда 3»
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»
Дакота Джонсон
Звезда «50 оттенков серого» появилась на премьере в откровенном платье-кольчуге
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус восхитила публику на красной дорожке кинопремии
Полина Цыганова
Дочь Цыганова, Хакамада, Лисовец: звезды на премьере французской мелодрамы
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Екатерина Климова
Климова, Ревва, Харламов, Прилучный: звезды на премьере фильма
Александр Ревва с женой Анжеликой
Александр Ревва пришел на светскую премьеру с женой
Клаудия Шиффер с котом Чипом
Клаудия Шиффер появилась на премьере фильма с котом
Изабель Эйдлен на премьере «Мастера и Маргариты»
Кот, сыгравший Бегемота, появился на премьере «Мастера и Маргариты»
Деми Мур
61-летняя Деми Мур в роскошном наряде посетила премьеру сериала
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова вышла в свет в Париже с Лопез и Зендаей
Пелагея
Пегова, Кологривый, Безруков, Пелагея: все звезды на 100-летии «Мосфильма»
Николь Кидман
Николь Кидман в смелом платье посетила премьеру сериала
Елена Лядова
Собчак, Безруков с женой, Лядова с мужем: звезды на премьере «Воздуха»
Алексей Серебряков с внучкой
Серебряков с внучкой посетил премьеру мультфильма
Александр Петров с женой
Петров с женой, Асмус, Бикович: все звезды на премьере «Холопа 2»
Николь Кидман
Николь Кидман восхитила образом на премьере сериала
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Брэдли Купер с дочерью
Брэдли Купер пришел на премьеру своего фильма с 6-летней дочерью
Тимоти Шаламе
Шаламе сравнили с манекеном из-за кожаного костюма на премьере
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Лопез и Аффлек не скрывали нежных чувств на красной дорожке
Полина Цыганова
Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале
Елизавета Боярская
Боярская, Бузова, Исакова и другие на фестивале авторского кино
Филипп Киркоров с детьми
Киркоров с детьми, Лорак, Чеботина: все звезды на премьере фильма «Елки 10»
Джулия Робертс
Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли
Гарик Харламов и Лариса Гузеева
Киркоров, Самбурская, Гузеева, Харламов: все звезды на премьере «Тещи»
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь
Кадр из фильма «Онегин»
В трейлере впервые показали актеров новой экранизации «Евгения Онегина»
Гарик Харламов с дочерью Анастасией
Гарик Харламов вывел в свет 9-летнюю дочь от Кристины Асмус
Константин Крюков и Олеся Судзиловская
Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Анна Чиповская впервые вышла в свет с мужем
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Собчак с Богомоловым, Боня, Водонаева посетили премьеру сериала
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд поддержала возлюбленного на премьере
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Наталья Ионова с дочерьми Верой и Лидией
Глюкоза с дочерьми, дочь Киркорова и другие на премьере фильма
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Шугар»
Шугар
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Джентльмен в Москве»
Джентльмен в Москве
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Рипли»
Рипли
Трейлер (англ.)
vktrailer-220787057_456356364
Водитель-олигарх
Трейлер
Кадр из фильма «Джойка»
Джойка
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Бал сумасшедших»
Бал сумасшедших
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Кукушка»
Кукушка
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Я не киллер»
Я не киллер
Дублированный тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь