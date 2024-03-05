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5 марта 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Милош Бикович в новом образе представил новый фильм

Актер появился на премьере в Санкт-Петербурге

Милош Бикович посетил премьеру фильма «Любовь со второго взгляда» в Санкт-Петербурге. 36-летний актер появился на публике в новом образе — он отрастил усы и сделал мелирование.

6
фотографий
6
фотографий

Поклонники предположили, что смена имиджа может быть связана с его участием в новом проекте. Ранее Бикович перекрасился в блонд, когда снимался в сериале «Дайте шоу!».

На премьере ромкома «Любовь со второго взгляда» актер успел пообщаться с поклонниками, сделать с ними фото, а также поговорить с журналистами. Он признался, что создатели фильма долго уговаривали его принять участие, но он никак не мог согласиться из-за плотных графиков. В итоге они решили провести съемки там, где находился актер.

В центре сюжета фильма «Любовь со второго взгляда» — семейная пара Данила (Александр Соколовский) и Олеся (Ксения Теплова), которые не знают, что им делать со своим браком. Оба устали от проблем в отношениях и решили зарегистрироваться в приложении для знакомств, которое создало для них идеальные аватары (Милош Бикович и Регина Тодоренко).

Супруги даже не подозревают, что общаются друг с другом, и влюбляются в своих собеседников. Однако рано или поздно правда раскроется.

В широкий прокат фильм «Любовь со второго взгляда» выходит 7 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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