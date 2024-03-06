Трейлер дня: Прилучный на побегушках у капризной звезды

Вышел трейлер комедии «Водитель-олигарх», где Павел Прилучный играет наследника огромного состояния, на спор ставшего шофером придирчивой актрисы.
Тимур Бабурин — богатый наследник, мажор и заядлый спорщик. Однажды бизнес-партнер его отца предлагает заключить рискованное пари. В течение месяца Тимур должен работать водителем у известной актрисы. Проблема в том, что звезда отличается невероятно капризным характером и обожает увольнять сотрудников. Но азартный олигарх готов на все, чтобы задержаться на этом месте.
Режиссером картины выступил Алексей Пиманов, поставивший «Крым» и «Одиннадцать молчаливых мужчин». Другие роли в фильме исполнили Ольга Погодина, Алексей Чадов, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова и Елена Валюшкина.
Фильм «Водитель-олигарх» выходит в прокат 4 апреля.