Трейлер дня: Прилучный на побегушках у капризной звезды

Тимур Бабурин — богатый наследник, мажор и заядлый спорщик. Однажды бизнес-партнер его отца предлагает заключить рискованное пари. В течение месяца Тимур должен работать водителем у известной актрисы. Проблема в том, что звезда отличается невероятно капризным характером и обожает увольнять сотрудников. Но азартный олигарх готов на все, чтобы задержаться на этом месте.