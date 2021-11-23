В ноябре 1945 года игроки футбольного клуба «Динамо» встретились с футболистами четырех сильнейших английских клубов в первом послевоенном спортивном сезоне. И если поначалу советских спортсменов мало кто воспринимал всерьез, то очень скоро все изменилось. «Динамо» провел четыре сражения, используя революционную тактику, в результате чего два из них были выиграны, а два сыграны вничью.

«11 молчаливых мужчин» — история легендарной поездки советских футболистов в Великобританию в 1945 году.