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Одиннадцать молчаливых мужчин

2021драмаспорт
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Сюжет фильма:

В ноябре 1945 года игроки футбольного клуба «Динамо» встретились с футболистами четырех сильнейших английских клубов в первом послевоенном спортивном сезоне. И если поначалу советских спортсменов мало кто воспринимал всерьез, то очень скоро все изменилось. «Динамо» провел четыре сражения, используя революционную тактику, в результате чего два из них были выиграны, а два сыграны вничью.

«11 молчаливых мужчин» — история легендарной поездки советских футболистов в Великобританию в 1945 году.

Режиссер
Алексей Пиманов
В ролях
Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Трубинер, Дмитрий Белоцерковский, Макар Запорожский, Андрей Чернышов, Станислав Раскачаев, Иван Степанов, Александр Алешкин, Вячеслав Морозов, Денис Денисов, Юрий Трубин, Александр Коркунов, Глеб Гервассиев, Алена Коломина, Софья Шуткина, Ольга Лерман, Федор Парамонов, Станислав Колодуб
Страна
Россия
Премьера
23 февраля 2022 (РФ)
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Трейлер
Кадры13
13
фотографий
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